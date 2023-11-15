Росія обстріляла співробітників ДСНС, які приїхали гасити пожежу після попереднього прильоту у Запорізькій області. Двоє рятувальників загинули, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

«Запорізька область. Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру. Сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», – написав Клименко.

За даними міністра, ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних громадян.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко підтвердив, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району зросла до двох осіб. Він уточнив, що загиблі – рятувальники ДСНС.

Згодом в ДСНС повідомили імена загиблих.

фото ДСНС

«Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля. Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала Росія. Віталію назавжди залишиться 31, Сергію – 34. Хлопці працювали на місці обстрілу у Запорізькій області, коли окупанти завдали повторного удару. Це болюча втрата для всіх нас. Ми співчуваємо близьким загиблих», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що росіяни сьогодні вранці завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запорізького району. Було відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих. У Селидовому Донецької області після ракетного удару кількість жертв зросла до двох.

Крім того, окупанти атакували ракетою житлову багатоповерхівку на Донеччині внаслідок чого загинула жінка.