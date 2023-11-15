Під завалами може перебувати ще одна людина

Російські окупанти у ніч на середу, 15 листопада, вчергове обстріляли Донецьку область. Одна з російських ракет влучила у багатоповерхову житлову будівлю, повідомив голова міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ворожий обстріл відбувся по багатоповерхівці у місті Селидове, розташоване за 30 км від Донецька. Внаслідок влучання однієї ракети невстановленого типу було зруйновано частину 4-поверхової будівлі.

«На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина», – повідомив Ігор Клименко.

Рятувальники виявили під завалами тіло загиблої жінки. Тривають пошуки постраждалих – імовірно, під завалами залишається ще одна людина.

Нагадаємо, 12 листопада окупанти вдарили ракетою по обласній бібліотеці у Херсоні, через що в будівлі спалахнула пожежа та вибило вікна. Поранених та загиблих внаслідок удару росіян не було.