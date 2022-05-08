Через обстріли рятувальники не змогли загасити пожежу

У Лисичанську на Луганщині російські війська обстріляли нафтопереробний завод. Через обстріл загорілися установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Через обстріли рятувальники не змогли загасити пожежу.

«Рашисти знову обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, площа пожежі 360 квадратних метрів. Через постійні обстріли рятувальники не можуть дістатись до зони ліквідації вогню», – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначимо, що 8 травня Сергій Гайдай також повідомляв про обстріли Лисичанська. Росіяни застосували артилерію та нанесли авіаудари. Про руйнування та жертв він не повідомив, однак зазначив, що внаслідок обстрілів були обірвані потужні лінії електропередач. Через це були знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Зазначимо, що напередодні росіяни розбомбили школу у Білогорівці, де ховалися цивільні, двоє людей загинули.