Використання фосфорних бомб заборонене міжнародними конвенціями

У четвер, 23 червня, війська держави-терориста Росії вкотре обстріляли Чернігівську та Сумську області зі своєї території із застосуванням заборонених боєприпасів. Про це інформує Оперативне командування «Північ».

Як розповіли у відомстві, близько 17:15 – 17:25 у районі населеного пункту Грем'яч на Чернігівщині зафіксовано чотири вибухи, ймовірно з міномету калібру 80 мм та близько 40 пострілів з АГС.

О 17:28 зафіксовано 20 вибухів (приходів), ймовірно міномет 120 мм у напрямку населеного пункут Бучки. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Близько 16:35 23 червня зафіксовано більше 30 виходів з реактивної системи задпового вогню по Юнаківській громаді на Сумщині. По одному із сіл громади здійснений обстріл із використанням фосфорних снарядів.

Зазначимо, що унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Білий фосфор – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який при роботі теж може отримати фосфорні рани. Ця речовина займається при контакті з повітрям, тому зберігають її у воді.

Радіус ураження фосфорної бомби – 150 метрів. При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених пунктів, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування.