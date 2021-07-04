В неділю, 4 липня, в районі операції Об’єднаних сил один український військовий отримав поранення, несумісне з життям. Загалом за неділю окупанти вже п’ять разів обстріляли українські позиції.

«Неподалік БЕРЕЗОВОГО окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям», – повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

Ім’я та вік загиблого солдата не повідомляється.

Крім того, поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля АВДІЇВКИ ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в районі населеного пункту МИРНЕ російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.