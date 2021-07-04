Росіяни під час обстрілів вбили українського військового на Донбасі
Солдат отримав смертельне поранення біля Березного
В неділю, 4 липня, в районі операції Об’єднаних сил один український військовий отримав поранення, несумісне з життям. Загалом за неділю окупанти вже п’ять разів обстріляли українські позиції.
«Неподалік БЕРЕЗОВОГО окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям», – повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.
Ім’я та вік загиблого солдата не повідомляється.
Крім того, поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля АВДІЇВКИ ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в районі населеного пункту МИРНЕ російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.