СБУ завчасно викрила і зірвала наміри ворога, а ворожих агентів затримали

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам на Дніпропетровщині, затримавши двох ворожих агентів. Про це спецслужба повідомила у вівторок, 1 квітня.

Слідчі з’ясували, що ворожі агенти отримали від своїх російських кураторів замовлення на щонайменше два вибухи. Першою ціллю був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ.

«Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки», – зазначили в СБУ.



У разі здійснення теракту російські спецслужбісти планували підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Та СБУ завчасно викрила і зірвала наміри ворога, а ворожих агентів затримали. У них знайшли 3 кг вибухової речовини з детонатором. Зрадниками виявилися двоє місцевих жителів, один з яких – рецидивіст, котрий уже має судимість за крадіжки.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за готування до вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки запобігла теракту, який російська воєнна розвідка готувала поблизу військової частини у прифронтовому Запоріжжі на річницю створення СБУ – 25 березня.