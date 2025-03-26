СБУ затримала агентів на складанні вибухівки

Служба безпеки запобігла теракту, який російська воєнна розвідка готувала поблизу військової частини у прифронтовому Запоріжжі. Про це повідомила СБУ у середу, 26 березня.

Як з’ясували слідчі, росіяни планували підірвати саморобний вибуховий пристрій разом зі своїми агентами поблизу місцевої військової частини 25 березня – на річницю створення СБУ.



Вибух мав статися біля контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта. Та Служба безпеки завчасно викрила обох агентів і затримала, коли ті складали вибухівку.

«Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю. Для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів», – розповідають у дописі.

Затриманими виявилися хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору російського ГРУ під час пошуку легкого заробітку. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру, російським агентам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 25 березня у Львові затримали двох мешканців Закарпаття, які на замовлення російських спецслужб планували підірвати автомобіль, що належав українським військовим.