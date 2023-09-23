Будівля військово-історичного музею Чорноморського флоту

Так звана «влада» окупованого Росією Криму під прикриттям «евакуації населення» планує вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя. Як повідомляє «Радіо Свобода», таке завдання окупаційна адміністрація півострова поставила перед місцевими надзвичайниками після атаки 22 вересня.

Зокрема, на сайті так званого «МНС» виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – «евакуація не лише населення, а й культурних цінностей».

«Третє, найважливіше завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони», – цитує видання повідомлення на сайті.

За даними кримських надзвичайників, завдання полягає у «плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів».

Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованому Севастополі в Криму прогриміли вибухи. Як виявилось, ціллю ЗСУ став штабу Чорноморського флоту РФ. Наразі не відомо, які ракети використовували українські захисники для атаки в Севастополі. Однак, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України загинули щонайменше дев’ятеро осіб і ще 16 дістали поранення. Російська влада традиційно про кількість загиблих не повідомляє. Щобільше, офіційні особи попри числені фото та відео з місця вибухів заявляли про успішну роботу російського ППО.