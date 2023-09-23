Будівля штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі під час української атаки

Компанія Planet Labs оприлюднила супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі до і після ракетного удару, який був здійснений Збройними силами України 22 вересня. Знімки компанії Planet Labs оприлюднило британське видання Sky News.

Будівля штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі до української атаки (фото Planet Labs)

На знімках видно, як зі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі піднімається дим після влучання української ракети.

Будівля штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі після української атаки (фото Planet Labs)

Задимлення в Севастополі після української атаки (фото Planet Labs)

«Крим, анексований Росією в 2014 році в порушення міжнародних норм, є постійною мішенню для українських військ після того, як президент Росії Владімір Путін ініціював повномасштабне вторгнення в Україну майже 19 місяців тому», – зазначають журналісти.

Як інформував ZAXID.NET, 22 вересня Збройні сили завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

За даними Sky News, Україна використовувала для атаки британські ракети Storm Shadow. У ЗСУ не розкривали подробиць атаки. У Збройних силах подробиць операції не розкрили, однак командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував льотчикам після удару.

Росіяни заявили про одного «зниклого безвісти» внаслідок атаки. Водночас голова ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб ЧФ РФ у Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро осіб і ще 16 дістали поранення.