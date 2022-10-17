Росіяни примусово мобілізували три тисячі мешканців в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, людей відловлюють на вулиці і примусово відправляють в «добровольчі» батальйони.

«Можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат або у комендатуру. І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також в армію. В цілому в Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців у якісь псевдодобровольчі батальйони», – розповів Федоров.

Ще наприкінці вересня Федоров закликав чоловіків призивного віку виїхати з міста у зв’язку з оголошенням президентом Росії часткової мобілізації.

З 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки.