Ракети вдарили по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань в Охтирці

Вранці у вівторок, 17 травня, росіяни завдали ракетного удару по Охтирці на Сумщині. Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, ракети вдарили по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Відомо про щонайменше п’ять потерпілих.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, ворожий удар по Охтирці був близько п’ятої ранку. За його словами, удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний».



«П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків. У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка"», – написав Живицький.

Унаслідок ракетних ударів постраждали щонайменше п’ятеро мешканців.

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня росіяни також завдали ракетних ударів по Львівщині, атакувавши інфраструктуру залізниці.