Росіяни завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині
Через ракетні удари влада проводить евакуацію населення кількох прилеглих сіл
Російські війська завдали ракетної атаки на місто Прилуки Чернігівської області. Як повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram-каналі, зафіксовано «приліт» трьох ракет.
«Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця «прильотів»», – наголосив він.
«Суспільне Чернігів» зазначає, що вибухи були зафіксовані близько 13:15. Ці дані підтвердили в ОК «Північ».
Також повідомляється, що у селах Заїзд, Потрівське, Тихе та Схоставець Прилуцького району оголошена евакуація. Про це Суспільному повідомили в департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.
«Причина – через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі», – сказав директор департаменту Сергій Болдирєв.
Як інформував ZAXID.NET, внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області увечері 11 червня постраждало 22 людини, серед яких цивільні та військові. Зокрема, постраждала 12-річна дівчинка. 10 осіб перебувають у лікарні.
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