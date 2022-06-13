Зафіксовані «прильоти» 3 ракет

Російські війська завдали ракетної атаки на місто Прилуки Чернігівської області. Як повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у Telegram-каналі, зафіксовано «приліт» трьох ракет.

«Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця «прильотів»», – наголосив він.

«Суспільне Чернігів» зазначає, що вибухи були зафіксовані близько 13:15. Ці дані підтвердили в ОК «Північ».

Також повідомляється, що у селах Заїзд, Потрівське, Тихе та Схоставець Прилуцького району оголошена евакуація. Про це Суспільному повідомили в департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

«Причина – через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі», – сказав директор департаменту Сергій Болдирєв.

Як інформував ZAXID.NET, внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області увечері 11 червня постраждало 22 людини, серед яких цивільні та військові. Зокрема, постраждала 12-річна дівчинка. 10 осіб перебувають у лікарні.