Росіяни розбудовують аеродром у Білорусі поблизу Рівненщини
Відстань від аеродрому в білоруському Лунінці до Рівненської області становить 50 км
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Російські загарбники розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області Білорусі, який розташований за 50 кілометрів від Рівненської області, повідомило в п’ятницю, 19 серпня, «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки від 7 серпня.
До російського вторгнення в Україну цей аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Лукашенко, а за кілька днів після його візиту аеродром зайняли російські війська. З цього аеродрому росіяни неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки загарбників виконували звідти бойові завдання.
Нові супутникові знімки свідчать про те, що росіяни активно розбудовують аеродром – вони розчищають територію від лісу, зводять нові об’єкти, зокрема військове містечко, розширюють склади, будують казарми й ангари.
Джерела журналістів повідомляють, що кілька місяців тому Лунінецький райвиконком отримав розпорядження про будівництво в місті житла для сімей російських солдатів, які мешкатимуть там постійно.
Вочевидь, окупанти будують там аналог авіабази «Зябровка», яка розташована в Гомельській області і повністю підконтрольна росіянам. 11 серпня там пролунали вибухи. Міністерство оборони Білорусі пояснило це «спалахом двигуна», але моніторингові групи та ЗМІ повідомили про знищення боєприпасів і певної кількості техніки. Зокрема, супутникові знімки показали, що на злітній смузі є контури згорілого літака.