Росіяни розбудовують білоруський аеродром, який до нападу на Україну не мав стратегічного значення

Російські загарбники розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області Білорусі, який розташований за 50 кілометрів від Рівненської області, повідомило в п’ятницю, 19 серпня, «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки від 7 серпня.

До російського вторгнення в Україну цей аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Лукашенко, а за кілька днів після його візиту аеродром зайняли російські війська. З цього аеродрому росіяни неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки загарбників виконували звідти бойові завдання.

Нові супутникові знімки свідчать про те, що росіяни активно розбудовують аеродром – вони розчищають територію від лісу, зводять нові об’єкти, зокрема військове містечко, розширюють склади, будують казарми й ангари.

Джерела журналістів повідомляють, що кілька місяців тому Лунінецький райвиконком отримав розпорядження про будівництво в місті житла для сімей російських солдатів, які мешкатимуть там постійно.

Вочевидь, окупанти будують там аналог авіабази «Зябровка», яка розташована в Гомельській області і повністю підконтрольна росіянам. 11 серпня там пролунали вибухи. Міністерство оборони Білорусі пояснило це «спалахом двигуна», але моніторингові групи та ЗМІ повідомили про знищення боєприпасів і певної кількості техніки. Зокрема, супутникові знімки показали, що на злітній смузі є контури згорілого літака.