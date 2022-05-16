Росіяни розбирають завали пологового будинку, на який вони у березні скинули авіабомбу

Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали у пологовому будинку, який вони розбомбили у березні. Йдеться про лікарню №3, на яку окупанти скинули авіабомбу.

«Російські окупанти почали “розбір завалів” в лікарні №3. Тої самої частини, де детяче відділення й пологовий будинок. Туди, куди впала одна з перших авіабомб. Тепер російське МНС прискореними темпами “зачищає”», – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко й опублікував відео з місця події.

Він звернув увагу на те, що росіяни розчищають ті будівлі, які самі ж розбомбили. Як приклад, Андрющенко навів зачистку розбомбленого драмтеатру, де загинули, орієнтовно, 600 людей, а також проспекту Миру.

Додамо, що Маріуполь, за винятком заводу «Азовсталь», перебуває під контролем російських загарбників. Захопленню міста передували важкі бої, внаслідок яких місто зруйноване на 90%, а кількість загиблих перевищує 20 тис.