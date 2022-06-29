Біля кордону України росіяни розгортають РСЗВ «Град» для ураження Сумської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати на території Брянської та Курської областей до трьох БТГ зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії наші позиції у районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника зусилля зосереджують на утриманні позицій. Для уточнення положення наших військ ворог провів розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. З 28 червня по 16 липня у Гомельській області проведуть військові збори з військовозобов’язаними.

За планами, будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, організація охорони та оборони об’єктів. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з Білорусі по Україні.

На Слов’янському напрямку ворог зусилля зосереджує на штурмі для виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли наших позицій у районах Маяків та Серебрянки. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.