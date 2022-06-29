Штурм Сєвєродонецька занадто дорого обійшовся росіянам, навіть попри нову тактику, спрямовану на обмеження втрат. Про це повідомляють аналітики з американського Інституту дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків, ЗСУ можуть тактично відходити, доки російська атака не видихнеться або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж більш прямої лінії, засіяної укріпленими містами та селищами.

Росіянам, що залишилися в Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець у Лисичанськ з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі.

Але цей маневр може потребувати значного часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.

Окрім того, російським силам, які вели безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку, також знадобиться багато часу для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.

Уточнюється, що точне місцезнаходження та чисельність російських військ, що захопили Сєвєродонецьк, наразі залишаються невідомими.