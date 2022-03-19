Російські військові на в’їзді у Суми розстріляли автомобіль, у якому їхали двоє людей. Як повідомляє окружна прокуратура Сум, 20-річна дівчина загинула, а 21-річного хлопцям доставили у лікарню з вогнепальним пораненням.

Про цинічне вбивство російський військових, яке трапилось 17 березня, стало відомо лише 19 числа з інформації окружної прокуратури. Відомо, що автомобіль, який розстріляли росіяни, їхав у Суми з приміського села Бездрик.

Розстрілювати цивільних – це один з методів ведення війни для росіян. За час вторгнення в Україну ворожа армія неодноразово розстрілювала автівки мирних мешканців чи прицільно вбивала цивільних. Нещодавно у Чернігові росіяни розстріляли 10 людей у черзі по хліб, а під час евакуації на Київщині розстріляли колону з жінками та дітьми.