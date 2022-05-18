Російські військові розстріляли колону цивільних автомобілів у Херсонській області з реактивних систем залпового вогню «Град», повідомила в середу, 18 травня, Херсонська обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився 17 травня. Колона автомобілів із мирними жителями намагалася проїхати до Бериславського району, коли російські війська обстріляли її з реактивної системи залпового вогню «Град» біля села Давидів Брід.

«Внаслідок відкриття вогню окупантами щонайменше троє людей загинули, ще шестеро осіб отримали різного характеру та ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що під контролем росіян перебуває більша частина Херсонської області. Багато місцевих жителів намагаються виїхати на вільні від загарбників території, але росіяни не випускають їх по кілька днів. Так, лише з Херсона вже виїхала майже половина населення.