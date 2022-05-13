Херсонський СІЗО перебуває під контролем окупантів

Російські загарбники увірвалися до слідчого ізолятора в Херсоні і відкрили вогонь по камерах, а одного із в’язнів вбили, повідомила у п’ятницю, 13 травня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, інцидент стався в херсонському СІЗО 11 травня. З посиланням на інформацію працівників установи вона повідомила, що в той день росіяни зайшли до установи, закидали камери світлошумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого вони вбили за висловлювання обурення.

«Наразі установа перебуває під керівництвом колаборанта Євгенія Соболєва, який погодився очолити пенітенціарну систему у Херсонській області. Начальника установи вивезено в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено», – уточнила Денісова.

Вона повідомила, що вже звернулася до міністра юстиції з проханням вжити заходів для евакуації в’язнів зі слідчих ізоляторів і в’язниць Херсонщини і додала, що такі дії Росії є воєнним злочином.