В результаті вибухів пошкодження отримали 35 квартир в 10 будинках

У ніч на вівторок, 16 січня, у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово, повідомила низка російських Telegram каналів.

Після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок, у ньому виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути близько 10 вибухів, інформує канал Baza.

Також повідомлялося про яскраві спалахи в небі.

Воронезький губернатор Александр Гусєв заявив, що російські засоби ППО відбили «атаку українських безпілотних літальних апаратів» у небі над Воронежем. Ціллю атаки імовірно був місцевий аеродром.

Після серії вибухів в місті запровадили стан надзвичайної ситуації. Після 4:00 ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи. Згодом влада міста заявила, що в результаті атаки пошкодження отримали 35 квартир в 10 будинках.

Натомість у російському міноборони у традиційній для себе манері заявили, що Воронезьку і Бєлгородську області атакували 12 українські безпілотники, які були знищені.

Українська влада наразі ніяк не коментувала вибухи у російському місті.