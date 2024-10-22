Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше сім багатоповерхівок

Російські окупанти вчергове завдали удару по Покровському районі Донеччини, який вони намагаються штурмувати. Росіяни випустили керовану авіабомбу на місто Мирноград, поціливши по житловій багатоповерхівці, повідомив у вівторок, 22 жовтня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти здійснили атаку вранці 22 жовтня, застосувавши КАБ-250. Ворожий снаряд влучив у п’ятиповерхову будівлю у Мирнограді.

«Один загиблий та один поранений – такі попередні наслідки удару по Мирнограду», – повідомив Вадим Філашкін.

Згодом голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих від обстрілу збільшилася до двох. Також пошкодження отримали сім прилеглих житлових будинків.

Вадим Філашкін закликав місцевих мешканців, які не залучені до роботи критичної інфраструктури, терміново евакуйовуватися до більш безпечних регіонів. Нагадаємо, напередодні у Мирнограді внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей.