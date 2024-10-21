Окупанти обстріляли два міста Покровського району

У понеділок, 21 жовтня, російські окупанти здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Донеччини. Під удар потрапив Покровський район, до якого намагаються наблизитися окупанти, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей.

Про російську атаку на область повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Росіяни атакували населені пункти Мирноград та Курахове, де є загиблі та постраждалі.

Зокрема, у Мирнограді внаслідок російської атаки пошкоджені 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, а також гаражі, магазин та торговий павільйон. Від атак загинуло двоє людей, також є один поранений, повідомив Вадим Філашкін.

Ще одна людина загинула у Кураховому, пошкоджена житлова п’ятиповерхівка та адміністративна будівля. Ще одна людина зазнала поранень.

Чим саме росіяни обстріляли Покровський район, голова ОВА не уточнив.