Росія намагається захопити Сєвєродонецьк впродовж трьох місяців

Російські загарбники зранку в вівторок, 24 травня, обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області, внаслідок чого загинули п’ятеро людей, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, четверо з п’яти людей загинули унаслідок чергового обстрілу росіянами хімічного заводу «Азот».

«Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання “Азот”, де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини», – написав він у Telegram.

За його словами, ще один місцевий житель отримав важкі поранення від обстрілів росіянами центру Сєвєродонецька. Його доставили до гуманітарного штабу для надання допомоги, але чоловік помер.

Гайдай зауважив, що російські загарбники спрямували всі сили на захоплення Сєвєродонецька й Лисичанська. Але за три місяці вони ледве просунулись, тому продовжують обстрілювати міста, а особливо місця скупчення людей.