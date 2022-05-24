Танк знищили разом з його екіпажем

Бійці Сил спеціальних операцій вперше показали, як вони знищують російських окупантів за допомогою дронів-камікадзе. Відео на якому зафіксований момент ліквідації російського танка разом із його екіпажем, опублікували у Facebook у вівторок, 24 травня.

На останніх секундах відео видно, як кілька російських військових випивають алкоголь, сидячи на своєму танку. Окупантів помітив оператор ССО і випустив по їхній позиції дрон-камікадзе.

«Російські окупанти на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря», – розповіли у ССО.

Безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою влетів прямо в танк. Таким чином і техніка окупанта, і два російські екіпажі були знищені.

Увесь процес знищення ворога вдалось зняти на камеру, яка розташована на дроні-убивці.

Наприкінці квітня, ZAXID.NET повідомляв, що американська компанія AeroVironment, яка розробляє безпілотні системи, зокрема – дрон-камікадзе Switchblade, передасть Україні понад 100 надсучасних безпілотників Quantix Recon.