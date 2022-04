Американська компанія AeroVironment, яка розробляє безпілотні системи, зокрема – дрон-камікадзе Switchblade, передасть Україні понад 100 надсучасних безпілотників Quantix Recon. Про це йдеться на сайті компанії, пише «Українська правда».

«AeroVironment має честь підтримувати народ України», – сказав голова AeroVironment Вахід Навабі.

Він зазначив, що безпілотник не фіксується радарами й забезпечує точну і швидку передачу розвідданих «у віддалених, важкодоступних районах поля бою».

відео AeroVironment Inc.

У Центрі стратегічних комунікації та інформаційної безпеки України перелічили переваги Quantix Recon:

