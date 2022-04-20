Безпілотник не фіксується радарами й забезпечує точну і швидку передачу розвідданих

Американська компанія AeroVironment, яка розробляє безпілотні системи, зокрема – дрон-камікадзе Switchblade, передасть Україні понад 100 надсучасних безпілотників Quantix Recon. Про це йдеться на сайті компанії, пише «Українська правда».

«AeroVironment має честь підтримувати народ України», – сказав голова AeroVironment Вахід Навабі.

Він зазначив, що безпілотник не фіксується радарами й забезпечує точну і швидку передачу розвідданих «у віддалених, важкодоступних районах поля бою».

відео AeroVironment Inc.

У Центрі стратегічних комунікації та інформаційної безпеки України перелічили переваги Quantix Recon:

Безпілотники можуть літати непоміченими та не піддаватися впливу радіочастотних глушників

Quantix Recon дозволяють проводити точну та швидку розвідку віддалених та недоступних територій.

Безпілотники можуть надавати оперативну інформацію із зображеннями рельєфу, рослинності та інфраструктури високої роздільної здатності.

За 45-хвилинний політ з однією батареєю Quantix Recon здатен обстежити до 1,6 квадратних кілометрів.

AeroVironment Donates Over 100 Quantix Recon Unmanned Aircraft Systems to the Ministry of Defence of Ukraine and Territorial Forces. https://t.co/UMPpnj80Bt pic.twitter.com/cC4IakpGOT — AeroVironment (@aerovironment) April 19, 2022

Нагадаємо, раніше США направили в Україну безпілотні літальні системи Switchblade. Switchblade – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс. Особливістю цього безпілотника є те, що він самознищується після завданого удару, саме тому Switchblade ще називають «дроном-камікадзе».