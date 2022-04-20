Компанія AeroVironment передала Україні понад 100 безпілотників-розвідників
Американська компанія AeroVironment, яка розробляє безпілотні системи, зокрема – дрон-камікадзе Switchblade, передасть Україні понад 100 надсучасних безпілотників Quantix Recon. Про це йдеться на сайті компанії, пише «Українська правда».
«AeroVironment має честь підтримувати народ України», – сказав голова AeroVironment Вахід Навабі.
Він зазначив, що безпілотник не фіксується радарами й забезпечує точну і швидку передачу розвідданих «у віддалених, важкодоступних районах поля бою».
відео AeroVironment Inc.
У Центрі стратегічних комунікації та інформаційної безпеки України перелічили переваги Quantix Recon:
- Безпілотники можуть літати непоміченими та не піддаватися впливу радіочастотних глушників
- Quantix Recon дозволяють проводити точну та швидку розвідку віддалених та недоступних територій.
- Безпілотники можуть надавати оперативну інформацію із зображеннями рельєфу, рослинності та інфраструктури високої роздільної здатності.
- За 45-хвилинний політ з однією батареєю Quantix Recon здатен обстежити до 1,6 квадратних кілометрів.
AeroVironment Donates Over 100 Quantix Recon Unmanned Aircraft Systems to the Ministry of Defence of Ukraine and Territorial Forces. https://t.co/UMPpnj80Bt pic.twitter.com/cC4IakpGOT— AeroVironment (@aerovironment) April 19, 2022
Нагадаємо, раніше США направили в Україну безпілотні літальні системи Switchblade. Switchblade – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс. Особливістю цього безпілотника є те, що він самознищується після завданого удару, саме тому Switchblade ще називають «дроном-камікадзе».