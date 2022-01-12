Внаслідок обстрілу українських позицій російсько-окупаційними військами у вівторок, 11 січня, загинув один український військовий, повідомив штаб операції Об’єднаних сил вранці в середу. Це уже третя бойова втрата за останні два дні.

Як йдеться у повідомленні, за вівторок окупанти один раз обстріляли українські позиції. Це сталося біля Новотошківського Луганської області. Противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З попередніх зведень штабу ООС випливає, що солдат загинув у період з 17:00 до 00:00, оскільки з 00:00 до 17:00 вівторка, а також з 00:00 і до ранку середи обстрілів українських позицій не було.

Інформації про вік та ім’я загиблого солдата станом на ранок середи не було.

Зазначимо, що 10 січня на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє українських військових. Крім того, 2 січня один український воїн загинув унаслідок обстрілу українських позицій з боку бойовиків. Таким чином, від початку року в зоні ООС вже загинули четверо українських військових.