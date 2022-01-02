Десантник Станіслав Богуславський загинув у новорічний вечір під Авдіївко

Унаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський. Боєць ООС загинув у новорічний вечір під Авдіївкою.

«31 грудня внаслідок ворожого обстрілу отримав несумісне з життям поранення військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України молодший сержант Станіслав Богуславський. Це важка втрата для кожного з нас. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять Герою...», – повідомило у неділю, 2 січня, командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Його земляк Дмитро Поворотний у себе на сторінці написав, що Станіслав став 80-им бійцем, який загинув у 2021 році.

Станіслав Богуславський був десантником та військовим медиком, мав звання молодшого сержанта. Був родом із Новомосковська, що на Дніпропетровщині.

Зазначимо, що за інформацією зі сторінки Операції об’єднаних сил, за 31 грудня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так на Донеччині, неподалік с. Травневе противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

До слова, станом на 11:00, 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не фіксували.