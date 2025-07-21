У Києві внаслідок атаки постраждали шість районів

В ніч на понеділок, 21 липня, російські військові атакували українські міста 450 засобами повітряного нападу, зокрема, ворог випустив 426 БпЛА та 24 ракет. ППО ліквідувала усі ракети. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 450 засобами повітряного нападу, а саме:

426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів,

5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал»,

4 крилатими ракетами «Калібр»,

1 крилатою ракетою «Іскандер-К»,

14 крилатими ракетами Х-101.

Протиповітряна оборона знешкодила 200 ударних БпЛА типу Shahed. Також зазначають, що переважну більшість ракет було збито вогневими засобами ППО, решта – подавлена РЕБ. Також 203 дрони-імітатори не досягли цілей, адже були локаційно втрачені.



Проте зафіксували влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

Під ударом росіян опинився Київ, постраждали шість районів міста та найбільше – Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.

Наслідки атаки росіян на Київ 21 липня

У Шевченківському районі через атаку пошкоджено багатоповерхівку та вхід на станцію метро «Лукʼянівська». У Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах зафіксовані незначні пошкодження в основному через падіння уламків. Відомо про одного загиблого та сім поранених мешканців.

Також внаслідок атаки російських безпілотників у Харкові зафіксовано понад десять влучань у різних локаціях. Внаслідок обстрілу вибиті вікна в ЖК, пошкоджено дорогу, трамвайні рейки та електродроти.

Крім цього, Росія завдала найпотужнішого удару по Івано-Франківську від початку повномасштабної війни. Зафіксовано пошкодження у трьох селах громади, четверо людей отримали поранення.