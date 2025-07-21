У трьох селах громади зафіксували пошкодження

У ніч на понеділок, 21 липня, російські війська завдали комбінованого удару по Івано-Франківську, зафіксовано пошкодження у трьох селах громади. Про це повідомив мер Руслан Марцінків.

Російські війська під час нічної атаки застосували ракети різного типу, а також ударні безпілотники. За словами Марцінківа, внаслідок обстрілу у трьох селах громади зафіксували пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Також в одному з сіл троє людей зазнали легких поранень. Інформація щодо наслідків ще у двох селах уточнюється.

«На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО. Всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення», – наголосив мер.

Доповнено о 08:22. За даними ДСНС, внаслідок атаки на Івано-Франківщині постраждали четверо людей, серед них є дитина.

В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники. В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-поверхового приватного житлового будинку.

Пошкодження в Івано-Франківській громаді внаслідок атаки 21 липня

У Івано-Франківську рятувальники ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 м2 та виробничо-складських приміщень на площі 300 м2.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Івано-Франківській області. Внаслідок атаки є руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури у двох районах області.

Доповнено о 10:30. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив фотографії з сіл, які постраждали вналсідок російського обстрілу.

«Є вибиті вікна, проламані дахи. В трьох селах. Всі живі. Є легкі пошкодження у людей. Їм надана медична допомога. Ми повністю відшкодуємо витрати людям. Подавайте заяви в ЦНАП», – зазначив Марцінків.

За словами мера Франківська, в укриттях під час повітряної тривоги були 74 мешканці громади.