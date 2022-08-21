Вночі в неділю, 21 серпня, близько 03:00 зенітний ракетний підрозділ повітряного командування «Південь» над морем знищив дві крилаті ракети типу «Калібр», які випустили російські загарбники. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина. Ворожа атака 5 ракетами. Дві збито над морем. Три влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище», – написав він у Telegram.

За словами Братчука, постраждалих немає. На місці події вже працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Повітряне командування «Південь» повідомило, що Росія випустила по Одещині ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що наразі всі морські порти на території Одещини розблоковані – через них з України вивозять зерно в інші країни у рамках «зернової угоди», яку підписали Україна, Росія, ООН і Туреччина.