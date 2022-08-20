Психологи працюють з людьми біля зруйнованого російськими нацистами гуртожитку з цивільними у Салтівському районі Харкова, 18 серпня 2022

Під завалами гуртожитку в Салтівському районі Харкова, по якому росіяни вдарили ракетою ввечері 17 серпня, знайшли ще три тіла. Таким чином, кількість жертв ударів російських воєнних злочинців по Харкову 17 і 18 серпня зросла до 24.

«На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта», – повідомила в суботу, 20 серпня, Харківська міська рада.

Там зазначили, що працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Загалом вже знайшли 18 тіл.

Раніше в Харківській обласній прокуратурі заявили, що станом на 19 серпня кількість загиблих від ракетних ударів росіян по цивільних гуртожитках Харкова загинула 21 людина. Таким чином, станом на 20 серпня ця кількість зросла до 24. Додамо, що крім гуртожитку на Салтівці, росіяни також вдарили по гуртожитку в Слобідському районі.