Окупанти везли із собою парадну форму з приколотими медалями

Російські окупанти під час вторгнення в Україну взяли із собою парадну форму з приколотими медалями. Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Вони їхали до нас вбивати наших дітей, руйнувати наші будинки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли із собою парадну форму з приколотими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них удобрила українську землю, а частина – в полоні просить про прощення», – йдеться в повідомленні.

«Але щось пішло не так», – жартують фахівці Сил спеціальних операцій ЗСУ.

До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 6 березня становили понад 11 тис. військових.

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