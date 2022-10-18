Мобілізований російський в’язень зізнався, що його використовували як гарматне м'ясо

Російське військове командування використовує мобілізованих в’язнів для розвідування українських позицій на передовій. Про це повідомили у вівторок, 18 жовтня, у Службі безпеки України.

«Набираючи зеків у російських тюрмах, очільник ПВК «Вагнер» обіцяв їм, що вони зможуть «змити свої гріхи» кров’ю українців та отримають «чисті» документи. Та попри обіцянки їх закидають на передову як «гарматне м’ясо», – зазначають у СБУ, посилаючись на дані, отримані від одного із військовополонених.

відео СБУ

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся - они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», – зізнався російський окупант.

За його словами, вербуванням в'язнів займався особисто ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Він також переконував, що мобілізовані будуть воювати пліч-о-пліч з «досвідченими» військовими, які їх всьому навчать, і вони не опиняться на передовій. Таким чином із 1200 в’язнів 267 одразу погодилися на «мобілізацію».

Втім за лічені дні цей окупант усвідомив, що «тут совсем не так», і зрозумів, що виживе, тільки здавшись у полон.

Нагадаємо, що 21 вересня президент Росії Владімір Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі.

Також повідомлялося, що у Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тис. «добровольців» серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Водночас російські правозахисники повідомляли, що бойовики приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України в’язнів, якщо вони намагаються втекти із поля бою.