Росіяни привезли на мітинг до Москви дітей, які пережили облогу Маріуполя

Російська пропаганда на мітингу-концерті у Москві використовувала дітей із Маріуполя, мати яких загинула від обстрілів з боку російських військ. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

22 лютого на мітингу-концерті в «Лужніках» виступив військовий загарбницької армії з Челябінська Юрій Гагарін. Поруч з ним на сцені були діти, зокрема, 15-річна Аня Науменко і її молодша сестра Кароліна. Як пишуть журналісти, Аня Науменко та її сестра справді родом із Маріуполя. Десять місяців тому, під час битви за місто, маму дівчаток убило осколками під час російських обстрілів житлових кварталів Маріуполя.

Коли почалася війна, сім'я Науменків [Ольга Науменко її цивільний чоловік і діти – Аня, Кароліна і Данило] спочатку ховалася від обстрілів у Лівобережному центрі культури, а потім у будівлі Лівобережної адміністрації. Ольга загинула в перших числах квітня – вона, як стверджують очевидці, «вибігла по цигарки», і її вбило осколками недалеко від лікарні. Жінку поховали просто на території госпіталю.

Родичка сім'ї Науменків розповіла журналістам, що хлопчик Данило залишився з бабусею, Кароліна – з батьком, а Ані призначили іншого опікуна. Журналісти також зазначають, що щонайменше трьох дітей, яких вивели на сцену в «Лужніках», пропагандисти возять по всій країні для участі у «шоу».

Наразі українські правоохоронні органи встановили депортацію 16207 дітей до РФ. Як вважають в Обсерваторії конфліктів та Єльській лабораторії гуманітарних досліджень, російський уряд координує роботу розгалуженої мережі таборів, у яких утримували та утримують тисячі українських дітей із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.