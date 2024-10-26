Внаслідок атаки поранення отримали 19 мешканців

Російські війська ввечері 25 жовтня ракетами атакували Дніпро, троє мешканців загинули, ще 21 отримали травми. Про це 26 жовтня повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Російські війська ввечері 25 жовтня завдали ракетних ударів по Дніпру, влучивши у житлові будинки, а також медичний заклад. За словами Лисака, руйнування зафіксували одразу на кількох локаціях міста. Станом на 07:30 було відомо про трьох загиблих мешканців та 19 постраждалих, з них четверо – діти.

У ДСНС зазначили, що з-під завалів вдалося врятували 2 людей, зокрема, одну дитину.

Також за словами голови ОВА, внаслідок атаки знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто та корпуси лікарні.

Пошкоджений медзаклад у Дніпрі, фото Дніпропетровської ОВА

«На допомогу людям примчали всі служби – ДСНС, швидка, поліція. Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 тонн будівельного сміття», – додав він.

Також Росія вдарила по Нікопольщині і Марганецькій громаді, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію.

Доповнено о 13:40. Станом на 12:35 у Дніпрі було відомо про 21 постраждалого. За словами голови ОВА, з них 7 знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, через влучання російського ударного БПЛА Shahed по житловому будинку у Києві, у п’ятницю увечері, 25 жовтня, загинула 15-річна дитина, постраждали п’ятеро людей.