Унаслідок влучання частково пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх 25-поверхового житлового будинку

Через влучання російського ударного БпЛА Shahed по житловому будинку у Києві, у п’ятницю увечері, 25 жовтня, загинула 15-річна дитина, постраждали п’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одного потерпілого госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці.

«У будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. Загинула дівчинка 2009 року народження. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги», – написав Віталій Кличко.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 20:55, вона тривала до 21:57. У місті були чути вибухи унаслідок роботи ППО. О 21:08 надійшло повідомлення про влучання ударного дрона у 25-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі.

«Внаслідок ворожої атаки частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверсі 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверсі. На разі триває локалізація пожежі. На місці працюють рятувальники ДСНС та поліцейські», – йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Фото МВС і ДСНС

Унаслідок влучання в будинку виникла сильна пожежа. У соцмережах також оприлюднили відео, зняте відразу після влучання.

Повторно повітряна тривога в Києві пролунала о 00:10. Кореспонденти «Суспільного» о 00:32 повідомили, що в місті чутно низку вибухів.