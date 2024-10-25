У ніч на 25 жовтня на територію Львівської області залетіли чотири ворожі безпілотники. Влучань і постраждалих немає.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 2:29. Їй передував пуск декількох груп Shahed із Приморськ-Ахтарська. О 2:45 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що перший ворожий безпілотник перебуває на території Львівщини, працює ППО.

Згодом у Львівську область залетіли ще три БпЛА, що маневрували і часто змінювали курс.

«Уночі 25 жовтня під час повітряної тривоги, яка тривала з 02:27 по 04:13, на територію Львівської області залетіли чотири ворожі ударні безпілотники. Жертв та постраждалих нема. Дякую за роботу нашим оборонцям неба», – повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львівщину 20 вересня. Тоді внаслідок падіння уламків безпілотника в Куликові виникла пожежа.