У ніч на четвер, 24 жовтня, російські війська атакували українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у місті Старокостянтинів Хмельницької області пролунали вибухи. У результаті атаки безпілотниками типу Shahed у центрі міста пошкоджений готель, четверо людей травмувалися.

«У громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. На місцях працюють усі відповідні служби», – розповів Суспільному міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

За словами Миколи Мельничука, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 03:50 до 09:11. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні чотири ракети та 50 ударних дронів типу Shahed. Сили ППО збили 40 безплотників.