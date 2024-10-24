Окупанти вночі здійснили комбіновану атаку на Україну
Більшість безпілотників, які випустили росіяни, збила українська ППО
У ніч на четвер, 24 жовтня, російські окупанти атакували Україну крилатими та керованими ракетами, а також 50 дронами-камікадзе. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
За даними військовослужбовців, росіяни завдали ударів таким озброєнням:
- двома крилатими ракетами Х-22, випущених з літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря;
- двома керованими авіаракетами Х-59 з Брянської області Росії;
- 50 ударними дронами типу Shahed та БпЛА невстановленого типу з Криму, а також російських Курська та Орла.
Загроза застосування безпілотників тривала до 09:45 24 жовтня. Повітряні сили підтвердили збиття 40 безпілотників у межах 11 областей:
- Київщини
- Одещини
- Хмельниччини
- Миколаївщини
- Дніпропетровщини
- Вінниччини
- Житомирщини
- Черкащини
- Чернігівщини
- Полтавщини
- Кіровоградщини
Результат роботи ППО у ніч на 24 жовтня
«Крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено, один – в повітряному просторі України, ще два – повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Вибухи лунали у хмельницькому Старокостянтинові. За даними міського голови Миколи Мельничука, безпілотниками типу Shahed у центрі міста пошкоджений готель, четверо людей травмувалися.
Російський обстріл також пошкодив залізничні колії між Херсоном та Миколаєвом, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці». Через пошкодження залізниці пасажирів, які прямували до Херсона, доправили туди автобусами.