Українські військові знищили 40 дронів у повітряному просторі України

У ніч на четвер, 24 жовтня, російські окупанти атакували Україну крилатими та керованими ракетами, а також 50 дронами-камікадзе. Більшість із них вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

За даними військовослужбовців, росіяни завдали ударів таким озброєнням:

двома крилатими ракетами Х-22, випущених з літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря;

двома керованими авіаракетами Х-59 з Брянської області Росії;

50 ударними дронами типу Shahed та БпЛА невстановленого типу з Криму, а також російських Курська та Орла.

Загроза застосування безпілотників тривала до 09:45 24 жовтня. Повітряні сили підтвердили збиття 40 безпілотників у межах 11 областей:

Київщини

Одещини

Хмельниччини

Миколаївщини

Дніпропетровщини

Вінниччини

Житомирщини

Черкащини

Чернігівщини

Полтавщини

Кіровоградщини

Результат роботи ППО у ніч на 24 жовтня

«Крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено, один – в повітряному просторі України, ще два – повернули у напрямку Росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Вибухи лунали у хмельницькому Старокостянтинові. За даними міського голови Миколи Мельничука, безпілотниками типу Shahed у центрі міста пошкоджений готель, четверо людей травмувалися.

Російський обстріл також пошкодив залізничні колії між Херсоном та Миколаєвом, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці». Через пошкодження залізниці пасажирів, які прямували до Херсона, доправили туди автобусами.