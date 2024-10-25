У пʼятницю, 25 жовтня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили один безпілотник типу Shahed.

«Попередньо людських жертв та руйнувань інфраструктури немає. Дякую військовим за роботу», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що повітряну тривогу в Рівненській області оголосили о 02:11 і тривала вона до 06:57. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 63 ударні дрони типу Shahed. Сили ППО збили 30 з них в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях.