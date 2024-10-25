16 ворожих БпЛА локаційно втратили над Україною

У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом росіяни випустили понад 60 БпЛА, більш ніж половину вдалося знищити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Ворожі дрони почали атакувати Україну приблизно об 23:00 24 жовтня. Безпілотники спочатку рухалися із Сумської області.

За даними Повітряних сил, росіяни задіяли 63 безпілотників типу Shahed та невстановлені БпЛА, які випускали з російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. До відбиття залучалися зенітні ракетні війська, українська авіація, а також підрозділи РЕБ та вогневі групи.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що станом на 10:00 у повітряному просторі України збили 36 із 63 ворожих дронів. Збиття відбувалися у 12 областях:

Одеській,

Київській,

Миколаївській,

Дніпропетровській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Житомирській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Львівській,

Рівненській,

Полтавській.

Результат роботи ППО у ніч на 25 жовтня

«Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначимо, на момент публікації в ОВА, які потрапили під нічний удар, не повідомляли про руйнування та постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.