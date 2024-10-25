Росіяни вночі атакували Україну понад 60 безпілотниками
Під ворожий удар потрапили 12 областей
У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом росіяни випустили понад 60 БпЛА, більш ніж половину вдалося знищити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Ворожі дрони почали атакувати Україну приблизно об 23:00 24 жовтня. Безпілотники спочатку рухалися із Сумської області.
За даними Повітряних сил, росіяни задіяли 63 безпілотників типу Shahed та невстановлені БпЛА, які випускали з російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська. До відбиття залучалися зенітні ракетні війська, українська авіація, а також підрозділи РЕБ та вогневі групи.
У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що станом на 10:00 у повітряному просторі України збили 36 із 63 ворожих дронів. Збиття відбувалися у 12 областях:
- Одеській,
- Київській,
- Миколаївській,
- Дніпропетровській,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Львівській,
- Рівненській,
- Полтавській.
Результат роботи ППО у ніч на 25 жовтня
«Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Зазначимо, на момент публікації в ОВА, які потрапили під нічний удар, не повідомляли про руйнування та постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.