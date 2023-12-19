Безпілотники запустили з тимчасово окупованої Херсонщини

Російські окупанти вчергове атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва. У ніч на вівторок, 19 грудня, росіяни випустили безпілотники по Хмельницькі області, запустивши їх із півдня України, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, окупанти випустили дві групи ударних безпілотників Shahed приблизно о 00:05. БПЛА рухалися Україною з Миколаївської та Дніпропетровської областей у сторону Кривого Року та Вінниччини.

Дрони-камікадзе запустили з тимчасово окупованої часини Херсонської області. Безпілотники пролетіли Кіровоградщину, Черкащину, а також Вінниччину, а приблизно о 02:40 взяли курс на Хмельницьку область.

«Старокостянтинів – залишайтеся в укриттях», – повідомили у прес-службі Повітряних сил приблизно о 03:00.

За даними прес-служби Повітряних сил, уночі вдалося знищити два дрони іранського виробництва Shahed. Військовослужбовці уточнили, що безпілотники запустили з Приморсько-Ахтарську, що в Росії.

Результат роботи ППО у ніч на 19 грудня

Також невідомо, скільки дронів за ніч вдалося збити. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.