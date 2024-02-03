Росіяни скерували дрони на чотири області

У ніч на суботу, 3 лютого, російські окупанти вчергове атакували області України дронами іранського виробництва Shahed. Під атаку потрапили південь та північ України, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом росіяни випустили 14 дронів-камікадзе по Україні. БПЛА скерували на територію чотирьох областей:

Одеської;

Миколаївської;

Дніпропетровської;

Житомирської.

«Як і минулої ночі, значну частину “шахедів” ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 3 лютого

Сили ППО знищили дев’ять дронів з 14, повідомили у прес-службі Повітряних сил. П’ять безпілотників збили сили повітряного командування «Схід».

Окрім того, росіяни випустили по Україні керовані авіаційні ракети Х-59, які збити не вдалося.

За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок удару безпілотника у місті знеструмлені дві котельні. Без електрики залишилося приблизно 7500 абонентів.