Росіяни вночі атакували Україну ударними безпілотниками
Сили ППО знищили дев'ять із 14 дронів-камікадзе
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У ніч на суботу, 3 лютого, російські окупанти вчергове атакували області України дронами іранського виробництва Shahed. Під атаку потрапили південь та північ України, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.
Загалом росіяни випустили 14 дронів-камікадзе по Україні. БПЛА скерували на територію чотирьох областей:
- Одеської;
- Миколаївської;
- Дніпропетровської;
- Житомирської.
«Як і минулої ночі, значну частину “шахедів” ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.
Результати роботи ППО у ніч на 3 лютого
Сили ППО знищили дев’ять дронів з 14, повідомили у прес-службі Повітряних сил. П’ять безпілотників збили сили повітряного командування «Схід».
Окрім того, росіяни випустили по Україні керовані авіаційні ракети Х-59, які збити не вдалося.
За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок удару безпілотника у місті знеструмлені дві котельні. Без електрики залишилося приблизно 7500 абонентів.