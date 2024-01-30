Дрон збили у зоні відповідальності повітряного командування «Південь»

У вівторок, 30 січня, військовослужбовці Херсонської зенітної ракетної бригади знищили рідкісний розвідувальний дрон російського виробництва «Мерлін-ВР». Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ, оприлюднивши відео знищення безпілотника.

Де саме знищили ворожий дрон, Повітряні сили не уточнили. Водночас відомо, що збиття відбулося у зоні відповідальності Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь».

Зазначимо, за час повномасштабного вторгнення ЗСУ збили тільки кілька таких дронів. «Мерлін-ВР», збитий 30 січня, став сьомим БПЛА, знищеним за понад 700 днів війни.

Безпілотник «Мерлін-ВР»

Його нечасте застосування пояснюється тим, що «Мерлін-ВР» має кращі показники, аніж російські дрони «Орлан». Його заявлена висота роботи становить приблизно 5 км, а час у повітрі – до 10 годин.

Водночас попри те, що росіяни називають БПЛА виключно вітчизняною розробкою, яка зробила технологічний прорив, українські фахівці заявили, що дрон маж багато західних компонентів та плат. Імовірно, ці комплектуючі Росія отримує в обхід санкцій.