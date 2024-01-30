Збройні сили України вранці 30 січня успішно уразили радіолокаційну станцію російських військ на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Цю радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони окупанти розмістили поблизу селища Роздольне. Чим саме завдано удару та які наслідки влучання в СтратКомі не уточнили.

Приблизне місцерозташування ураженої радіолокаційної станції РФ у Криму. Скріншот мапи DeepState

Зранку 30 січня мешканці Криму скаржились у соцмережах на звуки вибухів. Перші вибухи пролунали близько 6:00 в районі населеного пункту Кача. Також «гучні звуки» чули мешканці Сакського району.

Через деякий час так званий «губернатор» Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що сили ППО нібито збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека. Також окупант заявив, що «всі служби приведені у стан бойової готовності».