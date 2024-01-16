Росіяни будують оборонні споруди вздовж залізниці та навколо міста

Росіяни проводять підготовку до боїв в тимчасово окупованій Євпаторії, розташованій на східному узбережжі окупованого Криму. Окупанти зводять фортифікації та оборонні точки по всьому району міста, повідомили у прес-службі партизанського руху «Атеш» у вівторок, 16 січня.

За даними місцевих агентів, росіяни намагаються створити велику кількість фортифікаційних споруд в Євпаторійському районі. Зокрема, оборонні споруди будують навколо самої Євпаторії.

«Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав», – повідомили партизани «Атеш».

Партизанський рух повідомив про зведення:

вогневих точок на будівельних об'єктах, які розташовані на береговій лінії;

довготривалих вогневих точок (ДОТ);

секретних позицій росіян;

"зубів дракона" з дротом.

Нагадаємо, наприкінці вересня партизани «Атеш» виявили білоруську систему РЕБ у Криму. У прес-службі руху показали світлини станції, яка розташована у селищі Роздолля. Населений пункт розташований за 27 км від Сімферополя.