Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу

Війська держави-терориста Росії не полишають спроби захопити територію заводу «Азовсталь» в заблокованому Маріуполі. Вранці у п’ятницю, 13 травня, окупанти намагаються прорватися на територію заводу, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Азовсталь. Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Практично в прямому етері. Ситуація з дня на день стає складнішою», – написав він.

Своєю чергою, у Генштабі констатують, що Росія продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, при цьому основні зусилля, як і раніше, ворог зосередив на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу «Азовсталь».

«Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом», – попередили у Генштабі.

Зазначимо, що після евакуації цивільних з катакомб «Азовсталі» у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.