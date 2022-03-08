Олександр Маркушин натомість запропонував окупантам добровільно покинути Ірпінь

Російські загарбники з погрозами запропонували міському голові Ірпеня Олександру Маркушину здати місто. За це окупанти пропонували матеріальну винагороду.

Як повідомив Олександр Маркушин у Telegram, ввечері 7 березня він отримав sms із невідомого номера з РФ із пропозицією «зберегти життя і здоров’я», а також отримати матеріальну винагороду.

«Шановний Олександре, у вас є можливість зберегти життя і здоров’я, а може ще й покращити матеріальний стан. Якщо пропозиція вас зацікавила, надішліть у відповідь на повідомлення +. Термін дії пропозиції – 24 години!», – йдеться в повідомленні.