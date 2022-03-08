Мер Ірпеня Олександр Маркушин відкинув пропозицію росіян здати місто
Росіяни розсилають головам українських громад повідомлення з пропозицією здати місто за гроші
Російські загарбники з погрозами запропонували міському голові Ірпеня Олександру Маркушину здати місто. За це окупанти пропонували матеріальну винагороду.
Як повідомив Олександр Маркушин у Telegram, ввечері 7 березня він отримав sms із невідомого номера з РФ із пропозицією «зберегти життя і здоров’я», а також отримати матеріальну винагороду.
«Шановний Олександре, у вас є можливість зберегти життя і здоров’я, а може ще й покращити матеріальний стан. Якщо пропозиція вас зацікавила, надішліть у відповідь на повідомлення +. Термін дії пропозиції – 24 години!», – йдеться в повідомленні.
У відповідь на це повідомлення мер Ірпеня надіслав «–» та запропонував окупантам покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров‘я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекають рідні.
«Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров‘ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли – Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б‘ється», – написав Олександр Маркушин у Telegram.
Зазначимо, що подібні повідомлення з пропозицією здатися росіянам отримували й інші очільники українських громад. Зокрема, 7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти запропонували йому почати переговори про передачу влади в області.
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