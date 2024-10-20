Ворог регулярно атакує об'єкти критичної інфраструктури Сумської області

Уранці неділі, 20 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару по енергетичному об'єкту в Роменській громаді на Сумщині. Тимчасово знеструмлено понад 37 тис. споживачів, повідомило акціонерне товариство «Сумиобленерго».

Через атаку на енергооб’єкт без електропостачання залишились жителі 104 населених пунктів Роменщини. У Сумській ОВА повідомили, що на місці обстрілу працюють всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Також понад 14 тис. споживачів у 130 населених пунктах знеструмлені внаслідок російської агресії на прикордонних територіях Сумщини.

Додамо, у ніч на 20 жовтня Сили протиповітряної оборони збили над Сумською областю 11 ударних дронів Shahed. З початку року зенітники Сумщини знищили 344 російських безпілотників.

Нагадаємо, 19 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще 11 – поранені. Ворог пошкодив об'єкти енергетики, через що в області застосували графіки аварійних відключень.