Наслідки падіння збитої над Києвом російської ракети

В ніч на 30 серпня росіяни вкотре обстріляли територію України ракетами та ударними безпілотниками. Основного удару окупанти завдали по Київщині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначається, що 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Судячи з офіційних повідомлень, основний удар було завдано по Києву. У КМВА повідомили про десятки збитих над областю повітряних цілей.

Також відомо, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло дві людини. Ще одна отримала ушкодження.

У трьох районах Київської області були пожежі, зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали троє людей.

На Житомирщині уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

До слова, за даними ГУР, Росія змінила тактику своїх ракетних обстрілів України. Окупанти активно змішують типи ракетпід час ударів і швидше ухвалюють рішення про атаки.